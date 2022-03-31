#Букви публікують ключові тези психіатра, які звучали в інтерв’ю проєкту FreeДОМ UA.

З Путіна роблять психічнохвору особу. Це неприпустимо. Душевнохворих людей не судять, їх лікують. Якщо ми до нього приклеїмо цей діагноз “душевнохворої” особи, як шизофренія, як біполярний розлад – тоді по всіх міжнародних законах він звільняється від відповідальності за свої дії.

У Путіна ніколи не було шизофренії. У розмовах на побутовому рівні ми можемо когось обізвати “ти шизофренік“, але зараз ми говоримо про медицину. Тож, будь ласка, не треба говорити, що Путін психічнохвора людина. Це неприпустимо! Психічнохвору людину неможливо буде судити в Гаазькому трибуналі – а це найменше, що на нього чекає.

Він дуже небезпечний. Шизофренія, біполярний розлад – це генетично обумовлені розлади, це дуже серйозні психічні розлади. Але є ще інша класифікація – це особистісні розлади. Наприклад, Сталін – це параноїдний розлад особистості, Гітлер – шизоїдний розлад особистості. У разі з Путіним ми маємо справу з кінченим психопатом. Але, на жаль, дуже високофункціональним психопатом, який переслідує свої цілі вже 20 років. І йому допомагає той факт, що у нього неподільна та абсолютна влада у 140-мільйонній країні.

Чому у нього зараз загострення?

Тому що він постарів, у нього екзистенційна криза, він панічно боїться смерті – це видно. І цей панічний страх смерті нівелюється фактом вбивства якомога більшої кількості людей. Вбиваючи, він звільняє себе від цього страху. Він взяв у полон і переконав у цьому 140-мільйонний російський народ.

Щодо ідеї-фікс відновлення Російської імперії:

Це — злоякісна форма важкої форми психопатії. І це не лікується. Що робить психопат: бреше, створює свій ілюзійний світ. Що таке психопатія? Він – типовий аб’юзер, насильник. Так, це все формується в дитинстві, такими люди не народжуються. Я впевнена, що він також – жертва насилля, розумієте? Тому що, як правило, якщо ми підемо в кримінальну діагностику психопатії, всіх психопатів – взяти до прикладу Чикатило – його також насилували в дитинстві.Він – аб’юзер, насильник, як і всі психопати. Це не лікується. Він абсолютно патологічно бреше – бреше і собі, а потім починає собі ж вірити.

Що може змусити Путіна зупинити війну?

Лише наша перемога. Він повинен програти. Він має зрозуміти, що програв. Психопата може зупинити лише це – і більше нічого. Лише наша перемога.