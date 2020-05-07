Президент Білорусі Олександр Лукашенко порадив чоловікам утриматися від любовних зв'язків з "чужими жінками" на час епідемії коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі репортажу телеканалац”Беларусь 1” під час відвідування випробувального полігону НАН.

“Якщо ти вже цілувався з кимось, то цілуйся далі. Не лізь там, якщо ти мужик, до іншої жінки, і так далі. Ну потерпи місяць! Якщо ти десь терся там в родині, залишися в сім’ї. Вийди на вулицю, на велосипеді катайся. Продихайте гарненько, щоб легкі запрацювали “, – сказав Олександр Лукашенко.

Лукашенко додав, що треба жити в тому режимі, як і до епідемії коронавірусу.

“Треба жити тим життям, який ми жили … остерігаючись. Чи не лізти на рожен. Береженого бог береже”, – уточнив президент Білорусі.

“І якщо ви весь час сидите вдома, опустивши руки, соплі звисають, кашляєте, легені не працюють, навантаження немає, ну як ви будете здоровою людиною”, – додав Лукашенко.