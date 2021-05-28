Нещодавно генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала став новим власником "Української правди". Проте не лише це видання входить до його медійних активів.

#Букви в ексклюзивному матеріалі розповіли, якими ще виданнями наразі володіє Фіала, вибудовуючи щось на зразок власної медіаімперії.

Як відомо, Dragon Capital та Томаша Фіалу найчастіше асоціюють із інвестиційним, брокерським бізнесом та управлінням активами.

Однак, Фіала володіє значними медійними активами.

Так, інвестиційній компанії Dragon Capital належить “НВ” (раніше “Новое время”), яке охоплює онлайн-видання, друкований журнал та радіо.

З останнім пов’язаний цікавий факт: “Радіо НВ” розпочало мовлення у березні 2018 року на основі ТРК “Радіо-Ера”. Зміна власника відбулася у 2017 році.

До того номінальним власником і телеканалу “Ера”, і радіостанції “Ера-FM” був Антон Симоненко, проте ЗМІ називали реальним власником ексрегіонала Андрія Деркача (згадки про це можна знайти тут і тут). Останній голосував за так звані “диктаторські закони 16-го січня” і навесні 2020 року потрапив до санкційного списку США через втручання у вибори президента цієї країни.

Чутки про те, що Деркач володіє “Ерою” не в останню чергу були пов’язані з тим, що він скаржився на тиск стосовно “Ера-медіа”.

Загалом, на холдинг “НВ” (який юридично є ТОВ “Видавничий Дім “Медіа-ДК”, як зазначено на їхньому сайті) Томаш Фіала витратив понад 10 мільйонів доларів станом на 2019 рік (за його ж словами).

На купівлі “НВ” Фіала не зупинився: наступним кроком стало придбання у січні 2021 року видань “Мінфін” і Finance.ua.

У Dragon Capital пояснювали придбання компанії-власника вказаних двох видань “очікуванням зростання попиту на фінансові продукти”.

Попри те, що видання “Мінфін” і Finance.ua є спеціалізованими, їх сумарну аудиторію на момент придбання Фіалою оцінювали у 8 мільйонів відвідувачів щомісяця.

Варто зазначити, що темпи розширення впливу Фіали у медіасфері значно прискорилися саме у 2021 році: адже вже через 4 місяці після придбання “Мінфіну” і Finance.ua він придбав “Українську правду” (а точніше ТОВ-власника знака для товарів і послуг “УП”).

Згідно з даними сервісу Youcontol, наразі кіпрська “Драгон Капітал Інвестментс Лімітед” є 100% власником ТОВ “УП Медіа” (раніше відомого як ТОВ “Сакура парк”). Водночас Томаша Фіалу зазначено як кінцевого бенефіціарного власника “УП Медіа”.

Саме це товариство з обмеженою відповідальністю юридично володіє знаком “Українська правда”.

Dragon Capital Фіали отримала у власність 100% корпоративних прав “на видання та всі його активи”. Відповідна угода була укладена з редактором-засновником “Української правди” Оленою Притулою.

Як зазначає “Детектор медіа” з посиланням на компанію “Kantar Україна” (займається маркетинговими дослідженнями), станом на квітень “Українська правда” посідала 12-те місце в рейтингу всіх сайтів в Україні (із часткою охоплення аудиторії в 27,8%).

За даними “Детектор медіа”, сумарна аудиторія “НВ” і “УП” “перевищує показники інших онлайн-ресурсів і більшості телеканалів”.

“Сумарно місячний обсяг трафіку новинних ресурсів Dragon Capital разом з “УП” – від 56,85 до 75,5 млн заходів (дані SimilarWeb і Google Analytics різняться)”, – уточнили в “Детектор медіа”.