У День пам’яті Героїв Небесної сотні президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанував у Києві загиблих учасників Революції Гідності.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану.

“Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам’ять усім, хто загинув за майбутнє України!” – наголосив Зеленський.

Президентське подружжя також зробило перший удар у Дзвін Гідності, який 20 лютого дзвонитиме за кожним загиблим Героєм Небесної сотні.