У Десантно-штурмових військах повідомили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій "Купол" не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ додали, що озвучені в інтерв'ю втрати є "завищеними", і підтвердили, що комбата призначать на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Про це у коментарі “Українській правді” повідомив речник ДШВ Валентин Шевченко.

За його словами, за фактом “поширення недостовірної інформації” в інтерв’ю для The Washington Post проведено службову перевірку.

Таким чином було встановлено порушення “Куполом” низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

“Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було”, – сказав Шевченко.

У ДШВ також наголосили, що всі військовослужбовці десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин.

Підготовка відбувається як у навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

Більш того, у ДШВ запевнили, що серед підлеглих “Купола” були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Великій Британії: “Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори”.

“Не варто також забувати, що кожен командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46-ій бригаді.Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ.

Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання”, – наголосив речник ДШВ.

Більш того, Валентин Шевченко наголосив, що “Купол” суттєво завищив кількість втрат у своєму підрозділі.

Речник ДШВ додав, що командування, “враховуючи бойовий досвід та знання проблем підготовки”, прийняло рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія “Купола” на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.