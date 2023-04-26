25 квітня не є міжнародним день доньки: його відзначають лише в Російській Федерації.

Про це інформує “Детектор Медіа” з посиланням на фактчекінгову ініціативу “НотаЄнота”.

Як повідомляється, у вівторок низка українських онлайн-видань опублікували неправдиву інформацію про те, що 25 квітня — Міжнародний день доньки, внаслідок чого тисячі користувачів Facebook почали поширювати привітання на честь свята. Проте ініціатива такого святкування — не міжнародна, а російська.

“Міжнародного дня доньки, як, наприклад, Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, немає. Є кілька дат, які претендують стати міжнародним Днем дочки”, — йдеться у виданні.

Відтак, існує День віденських дочок, який у рік заснування припав саме на 25 квітня. Насправді ж свято проводять наприкінці квітня: у різні роки воно припало на 22 квітня, 28 квітня, 30 квітня. Його суть полягає в тому, що дівчат знайомлять з технічними та ІТ-професіями, проводять екскурсії виробництвами, наприклад на Siemens. Подібний день є і в Гамбурзі — проводиться 26 квітня.

Зазначено, що Міжнародний день доньки як ініціатива також заснований в Індії, відзначають його у четверту неділю вересня. Торік це свято припало на 25 вересня. Також індо-канадська асоціація жінок запровадила День дочки 1 вересня, відзначаючи його з 2012 року.