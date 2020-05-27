Про це пише британська телерадіокомпанія BBC.

Копів звільнили після того, як в соцмережі потрапило відео затримання чоловіка. На кадрах видно, що при затриманні один з поліцейських застосовує задушливий прийом, натискаючи коліном на шию потерпілого. Сам затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорить білому офіцерові: “Я не можу дихати!”

Поліція Міннесоти заявила, що Флойд, який працював в сфері забезпечення безпеки в ресторані, помер після “взаємодії з поліцією”.

Тепер розслідуванням інциденту займеться ФБР.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що звільнення співробітників – це “правильне рішення”, а саму подія назвав “повним неподобством”. “Те, що я побачив було неправильно по всіх статтях. Бути чорношкірим в Америці не повинно означати смертний вирок”, – раніше заявив Фрей.

Трагедія в Міннеаполісі

У поліцію надійшло повідомлення про те, що покупець намагався розплатитися в магазині підробленою купюрою в 20 доларів.

Після прибуття поліцейські побачили чоловіка, який “сидить на даху синьої машини і, ймовірно, знаходиться під впливом наркотиків або алкоголю”.

Поліція заявила, що під час затримання зброю не використовувалося, і що відеозапис з нагрудної камери поліцейського передана в Бюро кримінальної затримання штату Міннесота (BCA), яку розслідує цю справу.

У вівторок ввечері біля будівлі поліції в Міннеаполісі люди вийшли на акцію протесту, а правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ. Дісталося журналісту газети Star Tribune – в нього потрапила гумова куля.

Кореспондент місцевого телебачення повідомив, що демонстранти розбили скло в поліцейській дільниці і фарбою розмальовували поліцейські патрульні машини.

Інцидент перегукується з трагедією, яка сталася в Нью-Йорку в 2014 році з чорношкірим Еріком Гарнером. До нього застосували задушливий прийомя, і він теж багато разів повторював, що не може дихати.

Фраза “я не можу дихати” стала гаслом активістів, які протестують проти поліцейського свавілля щодо небілого населення США.

Гарнер не був озброєний і 11 разів повторив фразу “не можу дихати” після того, як поліція затримала його за підозрою в незаконному збуті сигарет. Пізніше судмедексперт підтвердив, що смерть чоловіка настала в результаті задухи. У цій справі не було пред’явлено ніяких звинувачень.

А ще загальну увагу привернув інцидент в Меріленді, коли офіцер застрелив людину в патрульній машині.