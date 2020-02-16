Всесвітньо відомий британський співак, піаніст і композитор сер Елтон Джон змушений був перервати концерт у Новій Зеландії, оскільки не зміг співати.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

72-річний музикант втратив голос посеред свого виступу на стадіоні Mount Smart в Окленді в неділю, 16 лютого, в рамках свого прощального туру.

“Я щойно повністю втратив голос. Я не можу співати. Я повинен йти. Вибачте”, – заявив він, звертаючись до публіки.

При цьому співак був помітно засмучений і залишав сцену зі сльозами.

Глядачі подарували Елтону Джону бурхливі овації, коли він сходив зі сцени за допомогою помічників.

Варто відзначити, що в усьому винна атипова пневмонія – діагноз, який співакові поставили незадовго до шоу. Про це музикант одразу попередив присутніх, але вирішив не скасовувати концерт.

В середині шоу, перед виконанням хіта Daniel, Елтону Джону стало погано, і він перервав виступ.

Згодом співак ще раз попросив вибачення у своїх шанувальників. На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив заяву такого змісту:

“Я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні на мій концерт в Окленді. За кілька годин до нього мені діагностували пневмонію, але я твердо вирішив влаштувати для вас краще шоу, на яке був здатний. Я співав і грав, віддаючи всього себе, поки мій голос просто не зник. Я дуже розчарований, засмучений і прошу у вас пробачення”.

Варто відзначити, що в 2018 році сер Елтон Джон оголосив про намір завершити гастрольну діяльність і розпочав останній у своїй кар’єрі світовий концертний тур під назвою “Farewell yellow brick road” (“Прощавай, дорога, вимощена жовтою цеглою”). У його рамках було заплановано майже 300 концертів.

Поки не відомо, чи дозволить хвороба співака продовжити тур. Елтон Джон планував дати в Окленді ще два концерти – у вівторок, 18 лютого, і в четвер, 20 лютого.