Про це повідомляє британське агентство ВВС.

72-річний музикант втратив голос посеред свого виступу на стадіоні Mount Smart в Окленді в неділю, 16 лютого, в рамках свого прощального туру.

“Я щойно повністю втратив голос. Я не можу співати. Я повинен йти. Вибачте”, – заявив він, звертаючись до публіки.

При цьому співак був помітно засмучений і залишав сцену зі сльозами.

Глядачі подарували Елтону Джону бурхливі овації, коли він сходив зі сцени за допомогою помічників.

Варто відзначити, що в усьому винна атипова пневмонія – діагноз, який співакові поставили незадовго до шоу. Про це музикант одразу попередив присутніх, але вирішив не скасовувати концерт.

В середині шоу, перед виконанням хіта Daniel, Елтону Джону стало погано, і він перервав виступ.

“I’m so sorry’

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N

— Tim McCready 🇳🇿 (@Tim_McCready) February 16, 2020