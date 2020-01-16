Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів заявила, що не брала участі у зустрічі з Прем'єр-міністром, фрагменти запису якої напередодні потрапили в мережу.

Відповідний пост Ковалів опублікувала в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, в середу, 15 січня, в Мережі з’явився аудіозапис, на якому люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарова, та заступників голови Нацбанку України Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба обговорюють, що будуть казати Президенту Володимиру Зеленському на нараді з економічної політиці.

В описі ролика з назвою “Як обдурити президента. Частина 1” було зазначено, що у зустрічі також брала участь заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів, проте в цьому фрагменті аудіозаписі голос, прінадліжащій, як передбачається, їй, не звучить. Жінка, чий голос автори ролика приписують Ковалів, говорить лише кілька секунд в продовженні запису.

На відео — 4:17 Сама Ковалів заперечує свою участь в цій зустрічі, а також зазначає, що голос на записі не належить їй. “На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися”, — заявила Ковалів.

Нагадаємо, на опублікованих записах нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави – людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”. Також нібито Прем’єр-міністр заявляє, що його команда “ухандохала економіку”, а плану для вирішення ситуації немає.