Відповідний пост Ковалів опублікувала в фейсбук.
Як повідомлялося раніше, в середу, 15 січня, в Мережі з’явився аудіозапис, на якому люди з голосами схожими на Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксану Маркарова, та заступників голови Нацбанку України Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба обговорюють, що будуть казати Президенту Володимиру Зеленському на нараді з економічної політиці.
В описі ролика з назвою “Як обдурити президента. Частина 1” було зазначено, що у зустрічі також брала участь заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів, проте в цьому фрагменті аудіозаписі голос, прінадліжащій, як передбачається, їй, не звучить. Жінка, чий голос автори ролика приписують Ковалів, говорить лише кілька секунд в продовженні запису.
Нагадаємо, на опублікованих записах нібито Гончарук називає себе “профаном в економіці”, а Главу держави – людиною з “дуже примітивним, в сенсі простим, розумінням економічних процесів”. Також нібито Прем’єр-міністр заявляє, що його команда “ухандохала економіку”, а плану для вирішення ситуації немає.
- Після публікації скандальних аудіозаписів з можливою участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у фракції “Слуги народу” повідомили, що готові підтримати його заяву про відставку, якщо він напише таку.
- У Гончарука інформацію про подачу ним заяви про відставку спростували.