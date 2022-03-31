Дружина Президента України Олена Зеленська закликала європейців не ставитися до війни в Україні як "далекої" та вже "звичної".

Про це повідомила в інтерв’ю німецькій щотижневій газеті Die Zeit.

За словами першої леді наразі переслідування її родини схоже на низькопробний бойовик. Вже понад місяць її родина, яка фігурує в російських “списках на знищення”, живе у спотвореній реальності, що здається страшним сном, від якого хочеться прокинутися.

Олена Зеленська поділилась, що найбільше хвилюється за мешканців Маріуполя, Харкова, а також Ірпеня та Бучі, інших міст, люди в яких продовжують сидіти у підвалах, бо на вулиці їх застрелять.

Дружина українського президента закликала не звикати до цього злочину.

“Потрібно запобігти цьому мирним демонстраціям, новинам у газетах, на радіо та по телебаченню. Будь ласка. Це злочин проти всього людського”, – зазначила Зеленська.

Водночас впевненість та мужність першої леді вселяє, як і мільйонам українців “віра в українську армію та в нашу перемогу, надія на вільне та блискуче майбутнє, а також любов до України”.