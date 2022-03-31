Про це повідомила в інтерв’ю німецькій щотижневій газеті Die Zeit.
За словами першої леді наразі переслідування її родини схоже на низькопробний бойовик. Вже понад місяць її родина, яка фігурує в російських “списках на знищення”, живе у спотвореній реальності, що здається страшним сном, від якого хочеться прокинутися.
Олена Зеленська поділилась, що найбільше хвилюється за мешканців Маріуполя, Харкова, а також Ірпеня та Бучі, інших міст, люди в яких продовжують сидіти у підвалах, бо на вулиці їх застрелять.
Дружина українського президента закликала не звикати до цього злочину.
“Потрібно запобігти цьому мирним демонстраціям, новинам у газетах, на радіо та по телебаченню. Будь ласка. Це злочин проти всього людського”, – зазначила Зеленська.
Водночас впевненість та мужність першої леді вселяє, як і мільйонам українців “віра в українську армію та в нашу перемогу, надія на вільне та блискуче майбутнє, а також любов до України”.
- Нагадаємо, з початку війни народилося 15 тисяч українських дітей, котрі не знають, що таке мир. І замість мирного неба вони бачать бетонну стелю темного підвалу. Про це розповіла Олена Зеленська в колонці щоденної британської газети Daily Mail.
- Раніше перша леді Олена Зеленська опублікувала пам’ятку на випадок можливої тривалої облоги міста. Приклад Маріуполя, Бучі, Гостомеля та решти міст звернув увагу на потребі визначення чіткого алгоритму дій.