П'ятий Президент України Петро Порошенко закликав росіян, які виїхали до Грузії, доносити правду про ситуацію в Україні до своїх співгромадян, які знаходяться в РФ.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

Петро Порошенко виступив в ефірі грузинської телекомпанії “Pirveli”. П’ятий президент України закликав росіян не думати, що вони зможуть “пересидіти” в Грузії цю війну, оскільки це війна світоглядна.

Порошенко закликав росіян та грузинів, які мають близьких в РФ, телефонувати їм та доносити до них правду про війну в Україні.

Обов’язково зателефонуйте – навіть в умовах тотального блокування інтернет ресурсів у Росії, в умовах обдурювання та отруєння мозку російською пропагандою. Додзвоніться та розкажіть про реальну ситуацію в Україні

Серед інформації, яку потрібно донести мешканцям РФ Порошенко виокремив і повідомлення про злочини росіян в Маріуполі:

Розкажіть про вбитих та закатованих дітей. Розкажіть про зґвалтованих жінок, які довірилися і пішли “гуманітарними коридорами”. Розкажіть про цивільне населення Маріуполя, яке вмирало від голоду та спраги. Розтоплюючи сніг для того, щоби прожити ще день. Сподіваючись на хоч якесь зерно людяності, яке вони збиралися побачити в очах нелюдів – російських фашистів, що увірвалися до нас.

Порошенко наголосив, що Маріуполь, який зараз росіяни фактично стерли з лиця землі, був найбільш російськомовним містом в Україні. Також лідер партії “Європейська Солідарність” закликав росіян, які перебувають в Грузії, розповісти своїм співвітчизникам, які перебувають в РФ, і те, як українські міста постійно обстрілюються російськими артилерією, ракетами, системами залпового вогню.

Порошенко додав, що через початок повномасштабного вторгнення РФ до України значна кількість українців стали біженцями.

Розкажіть про те, що у 40-мільйонній країні 25% населення – біженці, які змушені були покинути свої будинки та тікати від російських варварів. Розкажіть про 50% дітей, які були змушені покинути своє житло.

П’ятий президент наголосив, що те, що росіяни вчиняють на території України, є злочином проти людства. Організатори цього злочину не лише опиняться за ґратами, але й будуть прокляті усім людством за життя, які вони забрали в Україні.