Про це повідомляє Gazeta Prawna.
Згідно з резолюцією, на тлі російської агресії уряд Польщі буде підтримувати фінансову і політичну допомогу Україні, постачання озброєння, а також участь військ НАТО у навчанні ЗСУ. Адже подібні дії, націлені на стримування агресора, мають як позитивний вплив на “мораль української нації”, так і є гарантом безпеки для регіону.
“Сьогодні, коли Україні стоїть перед смертельною небезпекою – загрози чергового вторгнення – особливо важливо, аби влада Республіки Польща безумовно підтримували нашого сусіда. Не може бути безпечної Польщі без незалежної України. Вільна Україна є одним з гарантів незалежності Польщі”, – зазначено в резолюції.
У Сенаті також запевнили, що вони повністю підтримують незалежність України та сподіваються на мирне вирішення ситуації з РФ. Інакше існує ризик найбільшого конфлікту з часів Другої Світової війни.
“Сенат Республіки Польща висловлює водночас впевненість, що діалог з Російською Федерацією можливий. Проте він не може відбуватися в ситуації військового шантажу, порушення засад непорушності кордонів в Європі та гібридних атак на демократичні інституції. Умовою діалогу є виведення російських військ з територій поблизу українського кордону”, – сказано в резолюції.
- Нагадаємо, президент Реджеп Таїп Ердоган відповів на запитання журналістів після візиту в Україну. Він зробив важливі повідомлення з багатьох питань, пов’язаних із нинішньою українською кризою і анонсував зустріч Зеленського і Путіна в Анкарі.
- Також одна з країн-учасників Європейського Союзу виступила проти приєднання України до Об’єднаного центру з кібероборони НАТО.
- Уряд Польщі схвалив рішення щодо постачання сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun для Збройних Сил України на тлі можливого нападу Російської Федерації.