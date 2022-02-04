Про це повідомляє Gazeta Prawna.

Згідно з резолюцією, на тлі російської агресії уряд Польщі буде підтримувати фінансову і політичну допомогу Україні, постачання озброєння, а також участь військ НАТО у навчанні ЗСУ. Адже подібні дії, націлені на стримування агресора, мають як позитивний вплив на “мораль української нації”, так і є гарантом безпеки для регіону.

“Сьогодні, коли Україні стоїть перед смертельною небезпекою – загрози чергового вторгнення – особливо важливо, аби влада Республіки Польща безумовно підтримували нашого сусіда. Не може бути безпечної Польщі без незалежної України. Вільна Україна є одним з гарантів незалежності Польщі”, – зазначено в резолюції.

У Сенаті також запевнили, що вони повністю підтримують незалежність України та сподіваються на мирне вирішення ситуації з РФ. Інакше існує ризик найбільшого конфлікту з часів Другої Світової війни.