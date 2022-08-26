Генеральний директор Baykar Makina Халук Байрактар заявив, що для їхньої компанії гроші та матеріальні ресурси не є пріоритетом, тому вона не буде продавати Росії свої безпілотні літальні апарати під час повномасштабної війни проти України.

Про це він розповів у спільному зі своїм братом інтерв’ю BBC News Україна.

На запитання, чи продасть компанія безпілотники Москві, якщо та добре заплатить, Халук відповів: “Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі. З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати Москві безпілотні літальні апарати”.

Окрім того, Халук Байрактар зазначив, що у період широкомасштабної війни Росії вся підтримка компанії – повністю на боці України, оскільки між ними дуже міцний зв’язок.

“Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла”, – зауважив генеральний директор Baykar Makina.

Зокрема Халук нагадав, що в Україні дрони використовують українські військові, саме вони ухвалюють рішення, коли їх застосовувати. При цьому він не приховує, що безпілотники “Байрактар” роблять свій внесок у боротьбу України за незалежність, і компанія працює над тим, щоб цей внесок було зроблено у найкращий можливий спосіб.

Варто зазначити, що співпраця Baykar з Україною розпочалася до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після того, як Росія анексувала український Крим, Київ почав шукати різні способи захисту.

Халук розповів, що влада України зверталася до багатьох країн із проханням передати безпілотники. Проте, за його словами, лише Туреччина підтримала угоду.

“Системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року. З Україною підписано дуже важливі проєкти в оборонній промисловості, які сприятимуть нашій співпраці у різних технологічних галузях”, – розповів Халук Байрактар.

Окрім того, Халук Байрактар наголосив на тому, що в їхніх планах – розпочати повне виробництво безпілотних винищувачів на території України та відкрити наукові центри для української молоді.