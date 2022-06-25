Про це він повідомив у Facebook.

Через введені Європейським Союзом санкції проти Росії Литва не може постачати сталь і чорні метали до Калінінградської області. Президент Литви додав, що в четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і наголосив, що Литва не піде на поступки Росії.

“Литва повинна та буде зберігати контроль над товарами, які вона пропускає через свою територію, і не може бути мови про якісь “коридори”, як і про будь-які думки щодо поступів Росії у відповідь на погрози Кремля”, — написав Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, МЗС Литви відповіло на погрози РФ застосувати “відповідні заходи” через зупинку транзиту до Калінінграда. Голова відомства Габріелюс Ландсбергіс назвав подібні заяви частиною війни РФ з Заходом.

РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і Росією не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.