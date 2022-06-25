Про це він повідомив у Facebook.
Через введені Європейським Союзом санкції проти Росії Литва не може постачати сталь і чорні метали до Калінінградської області. Президент Литви додав, що в четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і наголосив, що Литва не піде на поступки Росії.
“Литва повинна та буде зберігати контроль над товарами, які вона пропускає через свою територію, і не може бути мови про якісь “коридори”, як і про будь-які думки щодо поступів Росії у відповідь на погрози Кремля”, — написав Ґітанас Науседа.
Нагадаємо, МЗС Литви відповіло на погрози РФ застосувати “відповідні заходи” через зупинку транзиту до Калінінграда. Голова відомства Габріелюс Ландсбергіс назвав подібні заяви частиною війни РФ з Заходом.
РФ зажадала, щоб Литва зняла заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області. У Литві відповіли, що сухопутний транзит між Калінінградом і Росією не припинено. Досі триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, які не потрапили під європейські санкції.
- Після ноти протесту від РФ голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ не має права погрожувати Литві.
- Також міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країна повністю підтримує рішення Литви закрити транзит до Калінінградського ексклава підсанкційних російських товарів.
- 26 лютого Естонія, Литва, Латвія та Румунія оголосили про свої рішення щодо заборони російським авіакомпаніям пересуватися у своєму повітряному просторі.