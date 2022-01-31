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«Не можна дозволяти одній країні змінювати кордони іншої» – представниця США в ООН

Представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії Російської Федерації проти України є загрозою та викликом для всієї Європи. Вона закликала Росію обрати шлях дипломатії.

Понеділок, 31 січня 2022, 22:21
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Про це представниця США в ООН зазначила під час засідання Ради безпеки ООН.

“Росія загрожує не лише Україні, вона загрожує Європі. Вона загрожує міжнародному порядку, який Рада безпеки має захищати. Якщо цей порядок за щось і виступає, він виступає за принцип, що одна країна не може перемальовувати кордони іншої, або примусити народ іншої країни жити під владою, яку він не обирав”, — наголосила представниця США.

За словами Томас-Грінфілд США ще досі сподіваються на дипломатичне вирішення ситуації. Водночас вона зауважила, що міжнародна спільнота не може просто очікувати яким буде розв’язання.

“Якщо Росія нападе на Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що не передбачали цього. Наслідки будуть справді жахливими”, — зазначила дипломатка.

На закиди представника Росії щодо даремної паніки навколо ситуації в Україні, Томас-Грінфілд зауважила, що Росія досі продовжує спрямовувати ще більше сил та озброєння до кордону з Україною.

“Прояснімо деякі факти: Росія зосередила більш як 100 000 військових на кордоні з Україною. Це найбільша мобілізація військових сил в Європі за декілька десятиліть.
Ми також отримали докази, що Росія хоче розширити свою присутність до 30000 військових на кордоні України та Білорусі, за 150 км від Києва. Ми зафіксували збільшення кібератак на Україну. І зрештою, збройні сили та розвідка РФ поширюють пропаганду через українські ЗМІ, аби зобразити Україну та Захід агресорами”, – апелювала дипломатка США.

Вона також наголосила, що аналогічні шляхи початку збройної агресії РФ обирала у 2014 році коли анексувала Крим та у 2008 році під час подій у Грузії.

Також вона зазначила, що російські війська наразі відмовляються покинути Молдову, всупереч бажанню уряду та народу Молдови.

Окрім цього, Томас-Грінфілд нагадала, що Росія погрожувала вжити відповідних військових заходів, якщо її вимоги щодо нерозширення НАТО не будуть виконані.

“Що ж означатиме для світу, якби раптом виявилось, що колишні імперії мають право повертати собі землі силовим методом. Якби виявилось, що це так, ми стали б на слизький шлях”, – резюмувала представниця США в ООН.

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Теги: агресія РФ, війська РФ, Лінда Томас-Грінфілд, ООН, підтримка України, Рада безпеки ООН

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