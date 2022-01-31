«Не можна дозволяти одній країні змінювати кордони іншої» – представниця США в ООН

Про це представниця США в ООН зазначила під час засідання Ради безпеки ООН.
“Росія загрожує не лише Україні, вона загрожує Європі. Вона загрожує міжнародному порядку, який Рада безпеки має захищати. Якщо цей порядок за щось і виступає, він виступає за принцип, що одна країна не може перемальовувати кордони іншої, або примусити народ іншої країни жити під владою, яку він не обирав”, — наголосила представниця США.
За словами Томас-Грінфілд США ще досі сподіваються на дипломатичне вирішення ситуації. Водночас вона зауважила, що міжнародна спільнота не може просто очікувати яким буде розв’язання.
“Якщо Росія нападе на Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що не передбачали цього. Наслідки будуть справді жахливими”, — зазначила дипломатка.
На закиди представника Росії щодо даремної паніки навколо ситуації в Україні, Томас-Грінфілд зауважила, що Росія досі продовжує спрямовувати ще більше сил та озброєння до кордону з Україною.
“Прояснімо деякі факти: Росія зосередила більш як 100 000 військових на кордоні з Україною. Це найбільша мобілізація військових сил в Європі за декілька десятиліть.
Ми також отримали докази, що Росія хоче розширити свою присутність до 30000 військових на кордоні України та Білорусі, за 150 км від Києва. Ми зафіксували збільшення кібератак на Україну. І зрештою, збройні сили та розвідка РФ поширюють пропаганду через українські ЗМІ, аби зобразити Україну та Захід агресорами”, – апелювала дипломатка США.
Вона також наголосила, що аналогічні шляхи початку збройної агресії РФ обирала у 2014 році коли анексувала Крим та у 2008 році під час подій у Грузії.
Також вона зазначила, що російські війська наразі відмовляються покинути Молдову, всупереч бажанню уряду та народу Молдови.
Окрім цього, Томас-Грінфілд нагадала, що Росія погрожувала вжити відповідних військових заходів, якщо її вимоги щодо нерозширення НАТО не будуть виконані.
“Що ж означатиме для світу, якби раптом виявилось, що колишні імперії мають право повертати собі землі силовим методом. Якби виявилось, що це так, ми стали б на слизький шлях”, – резюмувала представниця США в ООН.
- Нагадаємо, постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що загрози вторгнення Росії до України немає. Він закликав надати докази підготовки до нападу та нагадав, що президент України Володимир Зеленський закликав не нагнітати ситуацію “навколо перебування російських військ на кордоні”.
- Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що новий можливий напад на Україну може стати “вердиктом” для Європи та всього світу. Попри наявну загрозу він впевнений, що більшість громадян залишаться захищати свою країну.
- Раніше в Адміністрації президента США Джозефа Байдена заявили, що мають дані стосовно планів нападу Росії на Україну. Інформація схожа з даними, які навела Велика Британія щодо зміни влади в Києві на лояльну проросійську.
- Окрім цього, на кордоні з Україною зафіксували переміщення військових гелікоптерів, які є додатковим штурмовим озброєнням. Американська розвідка припустила, що такий крок означає продовження планування нападу з боку РФ.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.
- 9 січня Росія заявила, що не піде на поступки під тиском США, і попередила, що цього тижня переговори щодо української кризи можуть закінчитися достроково. Своєю чергою, Вашингтон заявив, що проривів не очікується, а прогрес залежить від деескалації з боку Москви.