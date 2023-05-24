Український військовий Олег Симороз наголосив на тому, що не варто недооцінювати ворога й казати, що проти Збройних сил України воюють "алкоголіки з палицями".

Джерело: український військовий Олег Симороз у проєкті “Незламні” телеканалу “Ми–Україна”.

Боєць 1 роти 131 батальйону 112-ї бригади Олег Симороз спілкуючись з журналісткою проєкту “Незламні” зазначив, що, на його думку, зараз в Україні підібрана неправильна інформаційна політика. Український захисник наголосив, що не варто поширювати тези щодо того, що проти українських військових воюють “алкоголіки з палицями”.

“На моє глибоке переконання зараз підібрана, м’яко кажучи, неправильна інформаційна політика. Не можна зараз, коли тривають жорстокі бої й вони ще триватимуть, коли триває повномасштабна кривава війна, свій народ намагатися опустити в теплу ванну, це небезпечно. І питання перемоги, це питання часу. Користуючись можливістю ще раз скажу, не правильно казати, що проти нас воюють якісь алкоголіки з палицями, і палицями раз на рік стріляють”, – сказав Олег Симороз.

Також він зазначив, що на жаль, тими засобами, які є у російської армії, росіяни стріляють з досить руйнівною силою.

Додамо, що минулої доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Протягом минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.