Папа Римський Франциск засудив ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок якого загинуло 45 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Як і майже у всіх своїх публічних виступах з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Папа Римський Франциск закликав до миру на своїй щотижневій загальній аудієнції у Ватикані.

“Минулої суботи черговий ракетний обстріл призвів до численних жертв серед цивільного населення, серед яких є діти. Я поділяю нестерпний біль членів їхніх родин, – зазначив він.

А також додав, що кадри та розповіді про цей трагічний епізод є сильним закликом до всіх людей, що мають совість. “Не можна лишатися байдужим”, – наголосив Папа Римський.

Зазначимо, що 14 січня під час масованої атаки у Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку, знищивши цілий під’їзд, внаслідок чого загинуло 45 осіб, з-поміж них шестеро дітей.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Своєю чергою, Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких, як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.