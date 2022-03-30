Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував мирні перемовини України та РФ, які відбулись 29 березня у Стамбулі. На думку Пєскова, ніякого "прориву" ці перемовини не принесли.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство Інтерфакс.

За словами речника президента РФ Володимира Путіна, позитивним моментом перемовин можна назвати те, що Україна сформувала чіткі пропозиції для врегулювання ситуації. Водночас назвати вчорашні перемовини”проривними” неможливо, наголосив Дмитро Пєсков.

“Загалом, скажу так, ми не можемо константувати чогось багатообіцяючого, якихось проривів”, – сказав Пєсков.

Він додав, що попереду ще дуже і дуже багато роботи.

Один із журналістів також попросив Пєскова прокоментувати заяву експерта, який напередодні заявив, що “ніякі перемовини непотрібні, коли на календарі бойових дій Сталінград”. Проте, за словами речника Путіна, “ніяких Сталінградів на календарі немає і не може бути”.

Головне ж, додав Пєсков, у цій ситуації непотрібно ніяких емоцій, адже переговорами займаються професіонали, яким потрібно довіряти.

“Позиція Росії всім добре відома. Вона логічна, вона має міцну основу. Вона не змінювалась. Робота продовжується. А емоції залишімо нашим недругам”, – заявив Дмитро Пєсков.

Окрім цього речник російського президента прокоментував ряд інших питань. Серед головних тез пресконференції Пєскова

1) перехід на оплату у рублях за російський газ для інших держав не буде запущено з 31 березня, оскільки це довгий, затягнутий у часі процес

2) пропозиція очільника Держдуми РФ В’ячеслава Володіна щодо збільшення кількості товарів, які Росія може експортувати за рублі, потрібно допрацювати

3) перемовини щодо Криму, як цього вимагає Україна, неможливі, адже це суперечить російській конституції

4) Кремль негативно ставиться до того, що Верховна Рада України отримала проєкт закону щодо заборони російської православної церкви в Україні

5) повідомлення щодо можливого створення нової платіжної валюти для торгівлі РФ с “дружніми країнами” – це всього лиш припущення