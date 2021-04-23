«Не можу розголошувати»: Венедіктова відмовилась коментувати справу «вагнерівців»

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що не може розголошувати деталі розслідування справи про зрив спецоперації із затримання російських найманців ПВК "Вагнера".

Про це вона заявила в ефірі програми “Право на владу”, відповідаючи на запитання журналіста Юрія Бутусова.

Зокрема, Бутусов запитав, чи вдалося органам слідства за 8 місяців дізнатися, чи планувалася спецоперація щодо затримання 28 російських терористів за сприяння іноземних спецслужб, а також чи була зірвана ця спецоперація.

Також журналіст поставив ще одне запитання:

“29 вересня мене запросили у справі про розголошення держаної таємниці щодо цієї спецоперації в ДБР. Я прибув в ДБР відразу, повідомив всю відому мені інформацію і минуло 8 місяців і я хочу отримати відповідь: я розголошував державну таємницю, таємниця була? Була спецоперація, був провал?”

На це Венедіктова відповіла, що справа “вагнерівців” дійсно викликала резонанс у суспільстві, але вона не може нічого розголошувати.

“Я знаю що ви людина, яка вміє правильно ставити питання, і я розумію, яку відповідь ви очікуєте і що ви з цією відповіддю потім будете робити… Щоб сказати, до чого дійшло слідство, про це скаже слідство. … Я не є процесуальним керівником у цій справі, я не можу розголошувати. Почекаймо, коли відповідь нам дадуть слідчі прокурори у справі”, – заявила генпрокурорка.

Щодо другого запитання Бутусова Венедіктова зазначила, що наразі не готова на нього відповісти.

“У понеділок заслухаю цю справу, в понеділок обов’язково з вами зв’яжемося і вам повідомлять, що там у нас реально відбувається”, – додала генпрокурорка.