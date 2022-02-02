Згідно з результатами соцопитування, більшість українців вважають недоцільним витрачання коштів на державну програму "Велике будівництво" в період, коли країні загрожує вторгнення Росії.

Про це свідчать результати соцопитування проведеного Центром Разумкова.

Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова поцікавився думкою українців, як вони оцінюють загрозу агресії з боку Росії.

Серед усіх питань по цій темі респондентів також запитали, чи варто владі, на тлі можливого вторгнення Росії, витрачати державні кошти на програму “Велике будівництво”. Українці відповіли так:

Важливіше витрачати гроші на армію – 57,1%

Важливіше витрачати гроші на “Велике будівництво” – 22%

Ще 21% опитаних не змогли дати відповідь на дане питання.

Зазначається, що найбільше “Велике будівництво” підтримують на Сході країни – 32,3% з опитаних відповіли, що кошти потрібно витрачати саме на цю програму.

Водночас на Заході країни 76,7% опитаних відповіли, що на даний час державні кошти повинні витрачатись на зміцнення армії.