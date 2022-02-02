Про це свідчать результати соцопитування проведеного Центром Разумкова.
Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова поцікавився думкою українців, як вони оцінюють загрозу агресії з боку Росії.
Серед усіх питань по цій темі респондентів також запитали, чи варто владі, на тлі можливого вторгнення Росії, витрачати державні кошти на програму “Велике будівництво”. Українці відповіли так:
- Важливіше витрачати гроші на армію – 57,1%
- Важливіше витрачати гроші на “Велике будівництво” – 22%
Ще 21% опитаних не змогли дати відповідь на дане питання.
Зазначається, що найбільше “Велике будівництво” підтримують на Сході країни – 32,3% з опитаних відповіли, що кошти потрібно витрачати саме на цю програму.
Водночас на Заході країни 76,7% опитаних відповіли, що на даний час державні кошти повинні витрачатись на зміцнення армії.
- Нагадаємо, що п’ятий Президент та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав збільшити фінансування армії, а також зазначив, що “бездіяльність парламенту наразі є неприпустимою”.
- Раніше міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна наразі має найбільшу армію в Європі. За його словами, українські військовослужбовці забезпечені усім необхідним та готові дати відсіч у разі нового нападу Російської Федерації.
- Також президент України Володимир Зеленський прямо за трибуною у Верховній Раді підписав указ про збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб протягом трьох років, та підвищення зарплат військовослужбовцям.