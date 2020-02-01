Депутат від фракції "Слуги народу" Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комунальні послуги, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Брагар зазначив, що він є “новою особою в політиці“.

“Доброго дня, мені дуже прикро, що мої висловлювання на “112 каналі“ з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя“, – пояснив він.

Нардеп також вибачився перед тими, кого його слова образили.

“Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова. Нарахування субсидій – дуже делікатне питання і воно потребує не лише особливої уваги з боку держави, а й відповідального ставлення громадян. Закликаю всіх вчиняти порядно, розуміючи, що допомога повинна надаватися лише тим, хто її реально потребує“, – резюмував він.

Нагадаємо, що на питання Любові Павлівни з Аджамки (Кіровоградська область), як сплачувати за комунальні послуги, якщо у неї пенсія 2 тисячі гривень, Брагар запропонував їй продати собаку.

“Прожити в цих умовах важко, але ми ще не знаємо, чи є у неї якесь інше майно. […] Якщо собака у дворі елітної породи, то вона може її продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити”, – сказав депутат.

Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Немає грошей платити за комуналку? Продай собаку! Депутат від “Слуга Народу” Євгеній Брагар дав пенсіонерці пораду, де взяти гроші, щоб за комунальні послуги… P.S. Це той самий Брагар, який написав заяву на волонтерок, які відмовилися дивитися російський серіал в автобусі 🤷🏻‍♂️ Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvu 🎥: 112.ua «Слуга народу» порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватись за комуналку Опубликовано Букви Суббота, 1 февраля 2020 г.