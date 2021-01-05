Серед свят новорічного циклу найулюбленішим для українців є Різдво. На другому місці зі значним відривом – Новий рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.

Так, 56% респондентів зазначили, що найулюбленішим серед новорічних свят для них є Різдво.

Ще 28% повідомили, що це Новий рік.

Для 6% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, а для 3% – Старий Новий рік.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.