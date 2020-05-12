Посол України в Туреччині Андрій Сибіга звинуватив владу Аланьї у підтримці провокаційних дій через проведення в місті акції до Дня Перемоги.

Відповідний пост Сибіга опублікував в Twitter.

До Дня Перемоги в Аланії (курортне місто, розташоване на півдні від Анталії) за підтримки муніципалітету пройшла акція. Містом проїхав автобус зі сценічним майданчиком, на якому музиканти у військовій формі виконували радянські пісні, зокрема — “Катюшу”.

Посол Сібіха назвав цю акцію провокаційною та заявив, що вона є показником неповаги до українців.

“Я хочу думати, що наші турецькі друзі в Аланії були введені в оману. Підтримка провокаційних дій з боку муніципалітету Аланії є показником неповаги до почуттів мільйонів українців”, — написав він.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Посол звернувся до місцевої влади з питанням: “Чи справді гарному місту Аланьї українські туристи більше не потрібні?”.

Також Сибіга зазначив, що учасники акції “порушують правила карантину, наражаючи на небезпеку оточуючення”.