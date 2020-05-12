Відповідний пост Сибіга опублікував в Twitter.
До Дня Перемоги в Аланії (курортне місто, розташоване на півдні від Анталії) за підтримки муніципалітету пройшла акція. Містом проїхав автобус зі сценічним майданчиком, на якому музиканти у військовій формі виконували радянські пісні, зокрема — “Катюшу”.
Посол Сібіха назвав цю акцію провокаційною та заявив, що вона є показником неповаги до українців.
“Я хочу думати, що наші турецькі друзі в Аланії були введені в оману. Підтримка провокаційних дій з боку муніципалітету Аланії є показником неповаги до почуттів мільйонів українців”, — написав він.
Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020
Посол звернувся до місцевої влади з питанням: “Чи справді гарному місту Аланьї українські туристи більше не потрібні?”.
Також Сибіга зазначив, що учасники акції “порушують правила карантину, наражаючи на небезпеку оточуючення”.
- Восени президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв російську делегацію, до якої вперше після анексії Криму увійшли “депутати” півострова.
- Міністерство закордонних справ України направило Туреччини ноту протесту в зв’язку з офіційним прийомом в Стамбулі російської делегації, у складі якої були присутні кримські “депутати”.