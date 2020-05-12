Відповідний пост Сибіга опублікував в Twitter.

До Дня Перемоги в Аланії (курортне місто, розташоване на півдні від Анталії) за підтримки муніципалітету пройшла акція. Містом проїхав автобус зі сценічним майданчиком, на якому музиканти у військовій формі виконували радянські пісні, зокрема — “Катюшу”.

Посол Сібіха назвав цю акцію провокаційною та заявив, що вона є показником неповаги до українців.

“Я хочу думати, що наші турецькі друзі в Аланії були введені в оману. Підтримка провокаційних дій з боку муніципалітету Аланії є показником неповаги до почуттів мільйонів українців”, — написав він.

Посол звернувся до місцевої влади з питанням: “Чи справді гарному місту Аланьї українські туристи більше не потрібні?”.

Також Сибіга зазначив, що учасники акції “порушують правила карантину, наражаючи на небезпеку оточуючення”.

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