Законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні став об'єктом боротьби через перерозподіл сфер заробітку.

Про це йдеться в статті #Букв “Ваші ставки, панове: як Аваков і Зеленський посварилися через грального бізнесу”.

Президент Володимир Зеленський на початку своєї каденції заявив, що до 1 грудня має намір легалізувати гральний бізнес, роблячи це поетапно.

Але писати законопроект виявилося не так просто через велику кількість зацікавлених сторін.

Коли парламент провалив законопроект, президента це розлютило.

“Вчора Верховна Рада провалила ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу. Ми знаємо, хто за цим стоїть. Не хочете грати за прозорими правилами? Не хочете працювати цивілізовано і платити в бюджет? Що ж, давайте по-іншому. З сьогоднішнього дня негайно закриваємо всі ігрові зали. Думай … те”, – написав гнівний пост президент.

За словами інсайдерів, Зеленський дзвонив міністрові внутрішніх справ Авакову з вимогою провести рейд по всім гральним закладам. Той провів, по всіх, які не “кришує МВС”. З боку СБУ також були рейди – по закладах, куди не прийшли представники правоохоронців.

“У деяких закладах обшуки тривали по 5 годин. Деяким правоохоронці пропонували піти на мирову. Ми відмовилися. Потім ​​я дізнався, що тих, хто погодився піти на мирову, потім взяли за дачу хабара”, – розповідає один з юристів, яким минулої ночі довелося захищати інтереси грального бізнесу.

На цьому інтриги не закінчилися. Вранці Кабмін видав розпорядження, яким заборонив поширення грального бізнесу під виглядом лотерей.

“Тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами на поширення державних лотерей”, – зазначив прем’єр Олексій Гончарук.

У статті вказано, що ця ситуація свідчить про те, що між президентом і міністром “знову пробігла чорна кішка”.

“Але у що це виллється в подальшому – відставку або нове перемир’я – зрозуміємо пізніше. Як може виглядати таємна сила Авакова, президент побачив у вівторок під Радою на протестах по землі”, – наголошується в матеріалі.

Головним недоліком поданого законопроекту в статті називають той факт, що він не вирішує соціальне питання – гральну залежність.

“Це законопроект не про інтереси людей, а про перерозподіл сфер заробітку, звідси і така боротьба”, – резюмує автор.