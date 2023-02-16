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Не об’єкт енергетичної інфраструктури: Козицький повідомив деталі нічного ракетного удару росіян по Львівщині

Вночі російські окупанти завдали чергового ракетного удару по території України. Декілька ракет поцілили по території Львівської області.

Четвер, 16 лютого 2023, 10:22
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, в області зафіксовано влучання трьох ворожих ракет по об’єкту критичної інфраструктури.

Водночас уточнив Козицький, мовиться не про об’єкт енергетичної інфраструктури.

“Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих – нема”, – написав очільник Львівщини.

Він додав, що на місці влучання ракет є вирва, а на сусідній вулиці вибуховою хвилею зруйновано стіну магазину. Обійшлось без постраждалих.

Додамо, що у ніч на 16 лютого війська РФ випустили понад 30 ракет по території України. 16 із них було знищено силами ППО. На Дніпропетровщині унаслідок влучання російських ракет загинула одна жінка.

Теги: злочини росіян, Львівська область, Максим Козицький, ракетний обстріл

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