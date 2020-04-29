Голова Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на активістів, бо їй не забезпечили безпеку.

Про це заявила народна депутатка від фракції “Голос” Соломія Бобровська.

“Ми бачимо, що новий Офіс генпрокурора уникає публічності у справах активістів. Це парадоксально, бо активісти публічності не уникають – і саме тому часто страждають через це. Залякування, побиття, вбивства активістів стаються чи не щотижня. Лише годину тому тут неподалік, під стінами Кабміну, поліція перешкоджала діяльності журналіста і активіста Богдана Кутєпова і зламала йому техніку. Яких ще знаків не вистачає, що у нас розгортається поліцейська держава?” – зазначила нардеп.

За її словами, Венедиктова не прийшла на засідання комісії, тому що їй не можуть забезпечити безпеку.

“Завтра наша ТСК збереться ще раз в стінах Ради о 17 годині і ми чекаємо генпрокурора і голосу Служби безпеки. А також керівників групи прокурорів у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка. Ми вперше застосуємо інструмент збору свідчень посадових осіб”, – зазначила Соломія Бобровська.

Крім того, комісія направляє лист Президенту Володимиру Зеленському про необхідність зустрічі з ним.

Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обурена тим фактом, що під її будинком правозахисники влаштували акцію протесту, звинувачуючи її в “зливі” справи Катерини Гандзюк.

Вона сказала, що вже почався процес ознайомлення з матеріалами слідства.

Нагадаємо, в грудні 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів нападу на Гандзюк. Згодом підозри оголосили трьом особам.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру 11 лютого 2019 року. Також підозру було оголошено Ігорю Павловському — помічникові депутата від БПП Миколи Паламарчука. У травні 2019 року суд відпустив його з СІЗО.

4 лютого 2019 року стало відомо, що правоохоронні органи України заочно повідомили про підозру Олексію Левіну — помічникові депутата Херсонської обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови обласної ради Владиславу Мангера. Зазначалося, що Левін виїхав за кордон, його оголосили в міжнародний розшук. Він був затриманий на території Болгарії в січні 2020 року та згодом заарештований на 40 діб. 22 лютого суд болгарського міста Бургас дозволив екстрадувати Левіна в Україну. 16 березня він був екстрадований.