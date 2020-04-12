Кельменецький районний суд Чернівецької області не оштрафував чоловіка за відсутність захисної маски в громадському місці, оскільки в законі не вказано, що він повинен був її самостійно придбати або пошити.

Про це йдеться в постанові суду від 8 квітня.

Згідно з документом, 6 квітня о 12:00 чоловік знаходився на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Чернівецької області без захисної маски. У поліції вирішили, що він порушив карантинні обмеження щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Чоловік же пояснив, що не міг купити в селі захисну маску або виготовити її, тому і прийшов на зупинку без неї. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.

Зрештою суд вирішив закрити справу через відсутність адміністративного правопорушення.

Суд дійшов висновку, що чоловік перебував у громадському місці без маски через відсутність коштів на її придбання, а також через неможливість виготовити її самостійно.

При цьому, згідно зі статтею 8 закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, – за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб”.

У матеріалах справи були відсутні докази, які підтверджували б, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти повинен був купити або пошити респіратор чи захисну маску. Також були відсутні докази, що держава йому профінансувала придбання і виготовлення маски і за таких умов він порушив карантин.

“Крім того, на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами”, – йдеться в рішенні суду.