Про це йдеться в постанові суду від 8 квітня.
Згідно з документом, 6 квітня о 12:00 чоловік знаходився на зупинці громадського транспорту в селі Нагоряни Чернівецької області без захисної маски. У поліції вирішили, що він порушив карантинні обмеження щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Чоловік же пояснив, що не міг купити в селі захисну маску або виготовити її, тому і прийшов на зупинку без неї. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.
Зрештою суд вирішив закрити справу через відсутність адміністративного правопорушення.
Суд дійшов висновку, що чоловік перебував у громадському місці без маски через відсутність коштів на її придбання, а також через неможливість виготовити її самостійно.
При цьому, згідно зі статтею 8 закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, “фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, – за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб”.
У матеріалах справи були відсутні докази, які підтверджували б, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти повинен був купити або пошити респіратор чи захисну маску. Також були відсутні докази, що держава йому профінансувала придбання і виготовлення маски і за таких умов він порушив карантин.
“Крім того, на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно-правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами”, – йдеться в рішенні суду.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.