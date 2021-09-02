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“Люблю чоловіків, красивих”

Інцидент стався ввечері 24 серпня в центрі Києва, неподалік Європейської площі. На кадрах чоловік у стані алкогольного сп’яніння з келихом у руках розповідає поліціянту, що йому подобаються чоловіки. Крім того, він називає себе “не останньою людиною в цій країні”.

“Я не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку, я радник першої леді. У мене є і гроші. Я люблю чоловіків, красивих. Маю право”, – заявив чоловік на відео.

Як виявилося потім, герой відео – Ростислав Друндза. Цей факт він сам підтвердив журналістам.

Ростислав Друндза – колишній радник міністра економічного розвитку України (2016-2017 рр.), помічник нардепки від “Слуги народу” Неллі Яковлєвої на громадських засадах, один із засновників громадської організації “Союз католицької молоді” та очільник організації “Бюро соціальних та політичних розробок”.

У своєму Facebook Друндза активно ділиться світлинами з президентом та першою леді.

Також чоловік публічно підтримав ЛГБТ-спільноту коротким роликом у захисній масці з веселковим принтом на тлі храму.

“Не бачу тут ніякої проблеми”

Друндза підтвердив, що на відео саме він, однак запевнив, що ніяк не пов’язаний із політикою.

“Я те відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю ніякого стосунку до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ”, – сказав він.

Також Друндза пояснив, що кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно. За словами чоловіка, він був напідпитку, оскільки святкував 30-річчя Незалежності України.

“Всі святкували, всі були веселі й могли говорити, що хочуть. Я не бачу тут ніякої проблеми”, – заявив Дзунзда.