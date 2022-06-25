Не отримають від нас ніяких ресурсів: експрезидент РФ Медведєв пригрозив Молдові російськими санкціями

Заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв зреагував на заяву Молодови щодо готовності приєднатись до антиросійських санкцій. Російський посадовець заявив, що у такому випадку РФ залишить Молдову без енергоресурсів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Спершу Медведєв прокоментував надання Молдові статусу кандидата на членство у ЄС. За його словами, такий статус вони отримали лише тому, що Захід намагається “воскресити проєкт Велика Румунія”.

Тобто, уточнив російський посадовець, Захід робить все, аби “Румунія поглинула Молдову”, однак цього точно не приймуть мешканці Придністров’я.

За його словами, через європейські перспективи у статусі кандидата, Молдову очікують “шалено дорогі енергоносії та остаточна втрата російського ринку” для низки молдовських товарів.

Окрім цього, Медведєв поскаржився на нещодавні ухвалені у Молодові закони, щодо заборони георгієвської стрічки та заборону трансляції російських новин. Він додав, що влада Молдови йде за українським сценарієм і намагається викликати у громадян ненависть до Росії.

Щодо заяви Молдови про те, що вони приєднаються до антиросійських санкцій, то, наголосив Медведєв, це робиться “щоб догодити новим господарям”.

“Не будучи у ЄС готові приєднатись до європейських санкцій проти нашої країни. ну що ж. нехай спробують. Тоді вони можуть бути впевнені на 100%, що не отримають від нас не лише “дорогих” енергетичних та інших ресурсів, а взагалі ніяких. Нехай насолодяться санкціями, ще не потрапивши у ЄС”, – написав він.

Також Медведєв додав, що якщо раптом почнеться об’єднання Молдови та Румунії, то варто пам’ятати, що у Придністров’ї проживає близько 220 тисяч росіян.