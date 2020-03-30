Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Як повідомлялося раніше, сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада не змогла прийняти за основу законопроєкт №3279 Кабміну про внесення змін до закону “Про державний бюджет на 2020 рік”. Ці зміни були обумовлені необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, причиною тому стала неознайомлення з текстом законопроєкту деяких нардепів.
“Чому сьогодні депутати не знайшли підтримки в повному обсязі? Не всі встигли ознайомитися”, — сказав він.
Також Шмигаль заявив, що деякі депутати не були присутні на засіданнях фракцій, де було обговорено низку змін, і сьогодні вирішили внести правки.
“Ми дійсно працювали останніх п’ять днів спільно з депутатським корпусом. Закон підготовлений разом з комітетом, з депутатськими фракціями. Але на засіданнях фракції були не всі депутати, відповідно, захотіли ознайомитися, внести коригування, поправки”, — зазначив він.
Крім того, прем’єр-міністр висловив упевненість в тому, що за тиждень Рада знову розгляне законопроект про зміни до держбюджету і підтримає їх.
“Я впевнений, що за 7 днів цей закон буде ще краще і буде ще більше відповідати тим вимогам, з якими ми стикаємося. Поки що ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є”, — додав Шмигаль.
- Напередодні стало відомо, що Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури і кіно для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Також було передбачено скорочення витрат на спорт.
- Державний бюджет за 2019 рік був зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.