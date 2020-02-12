Андрій Богдан під час перебування на посаді голови Офісу президента, серед іншого, відповідав за роботу Парламенту. Як відзначають у фракції "Слуги народу", при спілкуванні з нардепами він часто "не підбирав слів".

Про це йдеться в статті “Звільнення Богдана: гризня оточення Зеленського чи послуга Росії”.

Саме Богдан був автором ідеї про турборежим, в якому Верховна Рада ухвалювала законопроєкти як мінімум до грудня.

“Треба визнати, без цієї ідеї Богдана ми б з себе і недоторканність не зняли б. Але працювати в такому темпі було неможливо. В результаті з’явилося невдоволення на Банковій, що ми не робимо це так швидко, як там того хочуть. Богдан частіше за інших висловлював це невдоволення, у властивій йому грубуватій манері”, – розповів #Буквам на умовах анонімності один із депутатів від “Слуги народу”.

За його словами, через таку манеру спілкування у Богдана виникали розбіжності зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

“Для нього завжди важливий результат, а не процес. І він не підбирає слів — мат так мат — через що у нього виникали розбіжності з тим же Разумковим, депутатами та іншими керівниками, які до такого не звикли”, – зазначив депутат.

Ще один нардеп у коментарі #Буквам заявив, що “поки Богдан працював, проводив наради, хтось просто сидів на вухах у президента і розповідав, як той погано працює”, натякаючи тим самим на помічників глави держави – Андрія Єрмака та Сергія Шефіра.

Коментуючи звільнення Богдана, нардепи від “Слуги народу” жартують, що “гірше не буде, краще не стане”.