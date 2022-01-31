Про це повідомляють на сторінці big_kyiv в Instagram.
На відео, яке на днях опинилось у мережі, Поліна Шишкіна розповідає про те, що ненавидить українську мову. Також їй не подобається український прапор, мовляв, у нього “такий собі дизайн, могли придумати кращий”.
Після того, як відео набуло популярності, з’ясувалось, що авторка антиукраїнських висловлювань – журналістка, яка ще й працює на державному телеканалі “Рада”.
Через деякий час вона записала відео з вибаченнями, де розповіла, що розуміє свою помилку. За словами Шишкіної, вона є донькою учасника АТО, тому не мала права на подібні висловлювання. Вона також закликала всіх не повторювати її помилок “тим більше у сьогоднішній політичній ситуації”.
Проте, вибачення не допомогли Поліні Шишкіній зберегти посаду на телеканалі “Рада”. Повідомляється, що керівництво телеканалу звернулось до Шишкіної з вимогою написати заяву про звільнення, на що вона відповіла згодою.
- Нагадаємо, що державний канал «Рада» заплатив 9 мільйонів гривень приватній компанії за знімання новин та програм для каналу.
- Також державний канал «Рада» заплатив приватній компанії 630 тисяч гривень за програму блогера Іванова.