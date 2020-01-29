Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Перший міф полягає в тому, що битва нібито була “черговою поразкою”.

В’ятрович наголосив, що насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога, а також завдали більшовикам значних втрат.

“Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і основою отримання військової допомоги”, – написав він.

Другий міф полягає в тому, що в 1918 році курсантів і студентів “послали на смерть”. В’ятрович зазначив, що такий підхід принижує пам’ять героїв Крут, тому що вони йшли на бій свідомо.

“Насправді серед 520 українських учасників бою, крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери та вояки армії УНР (зокрема Вільного козацтва та Січових стрільців). А щодо “нещасних, яких послали” – такий підхід принижує героїв Крут (“Карпатської Січі”, УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони були не безвольними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва – свідома, і в цьому її найбільша цінність”, – пояснив В’ятрович.