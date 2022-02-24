Про це повідомляють #Букви.

Інформаційні атаки потрібні окупантові, щоб українці були налякані та панікували. У соціальних мережає публікують чимало неправдивої інформації, тож слід перевіряти дані.

Ресурси #Букв

Telegram-канал https://t.me/bykvu

Facebook https://www.facebook.com/bykvu/

Instagram https://www.instagram.com/bykvu/

Twitter https://twitter.com/Bykvu

Перелік урядових відомств

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство внутрішніх справ України https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police

Державна служба надзвичайних ситуацій України (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутні війська ЗСУ https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

Щодо транспорту та роботи інфраструктури

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo

Украерорух https://t.me/uksatse_official

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/

Державна служба безпеки на транспорті https://www.facebook.com/DSBT.UA

Офіційні акаунти

Президент України Володимир Зеленський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Секретар РНБО Олексій Данилов