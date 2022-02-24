Про це повідомляють #Букви.
Інформаційні атаки потрібні окупантові, щоб українці були налякані та панікували. У соціальних мережає публікують чимало неправдивої інформації, тож слід перевіряти дані.
Ресурси #Букв
Telegram-канал https://t.me/bykvu
Facebook https://www.facebook.com/bykvu/
Instagram https://www.instagram.com/bykvu/
Twitter https://twitter.com/Bykvu
Перелік урядових відомств
Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua
Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA
Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Міністерство внутрішніх справ України https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police
Державна служба надзвичайних ситуацій України (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi
Сухопутні війська ЗСУ https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua
Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces
Щодо транспорту та роботи інфраструктури
Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune
Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo
Украерорух https://t.me/uksatse_official
Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/
Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua
Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/
Державна служба безпеки на транспорті https://www.facebook.com/DSBT.UA
Офіційні акаунти
Президент України Володимир Зеленський
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
- Нагадаємо, на тлі вторгнення РФ в Україну мережу колихають багато різних повідомлень, проте список Telegram-каналів активно поширюють дезінформацію. Аби не стати жертвою оману та не брати участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні краще із ним ознайомитися.
- Також під час нападу Росії на Україну важливо дотримуватися коротких інструкцій, які можуть врятувати життя. До таких відносяться поради з правил поведінки під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню, артобстрілів та під час застосування стрілецької зброї.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російське вторгнення в Україну має дві основні цілі.