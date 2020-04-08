Сьогодні в форматі відеоконференції відбулися переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу. Сторони домовилися про дату нового обміну утримуваними особами.

Про це повідомили в Офісі Президента.

За дорученням Президента України Володимира Зеленського українська сторона в Тристоронній контактній групі ініціювала проведення переговорного процесу безперервно, в форматі відеоконференції. Саме в такому форматі пройшли сьогоднішні переговори. У них брав участь голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Повідомляється, що під час відеоконференції сторони домовилися про дату проведення нового обміну утримуваними особами, а також затвердили списки тих, хто буде обміняний.

“Під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати — не пізніше Великодня”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорили питання розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список об’єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Переговори про нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі тривають.

Нагадаємо, Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення “Консультаційної ради” — органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Документ був підписаний головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який, за словами дипломата Романа Безсмертного, не мав на це повноважень, і експрезидентом України Леонідом Кучмою.