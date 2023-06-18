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«Не пройдіть мимо» – командирка медичного батальйону «Госпітальєри» Зінкевич закликала допомагати людям з інвалідністю

Командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич, яка зламала обидві ноги, закликала допомагати людям з інвалідністю.

Неділя, 18 червня 2023, 09:41
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Джерело: Яна Зінкевич у Facebook

“Мало хто розуміє з чим живуть люди з інвалідністю. Я живу не тільки з тим, що на візку а й з постійним болем на 9 балів з 10. Настільки що я не зрозуміла, що зломала обидві ноги, і навіть ще й на тренування ходила, поки не зʼявились синці (на правій так і не зʼявились). Одному перелому 2 тижні, іншу 5 днів. Чекаємо операцій, але думаю впораюсь. Бачите людину з інвалідністю, не пройдіть мимо, допоможіть спуститись чи піднятись, перевести через дорогу”, – написала вона.

Довідка: “Госпітальєри”  добровольча організація парамедиків, члени якої  це волонтери, які не отримують грошового забезпечення. Батальйон не отримує підтримки від держави та своєю діяльністю завдячує виключно людям, які долучені до роботи організації та благодійним внескам, які надходять.

Яни Зінкевич поєднує діяльність у батальйоні з роботою секретарем комітету охорони здоров‘я нації у Верховній Раді, є народною депутаткою України та відзначена нагородами “Народний Герой України”, орденом “За заслуги” III ст. та памʼятним знаком “За воїнську доблесть”.

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