В цей понеділок, 15 березня, організатори Фестивалю запрошують в гості всіх громадян соціально незахищених категорій (серед яких люди з інвалідністю, діти-сироти, багатодітні родини, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасники АТО тощо).

Вони зможуть побачити більше 30-ти ілюмінаційних локацій, що розкривають таємничий світ Піднебесної. Серед них – легендарна теракотова армія, велика китайська стіна, долина квітів, дерево бажань з чарівними пандами, сичуанська опера, персонажі стародавніх китайських казок та легенд. Спеціальним гостем програми стане гігантський Вогняний Лев, з яким можна буде зробити оригінальне фото на пам’ять.

Крім гігантських світових фігур, на гостей чекають костюмовані актори – аніматори, атракціони для дорослих та дітей, фуд-корти, тематичні зони з народністю Китаю, майстер-класи та інтерактиви:

“Ми не перший рік проводимо такий фестиваль в Києві та інших містах України – всюди бачимо до нього великий інтерес. І кожен раз ми даємо можливість тим, хто з різних причин не може відвідати фестиваль, прийти до нас безплатно. Дуже хочеться, щоб казкові інсталяції принесли багато радості та позитивних емоцій людям, що потребують особливої ​​уваги та турботи”, – сказав організатор фестивалю, керівник компанії-оператора Співочого поля Денис Погорєлко.

Нагадуємо, що фестиваль проходить на території столичного Співочого поля (вул. Лаврська, 31) і триватиме до 28 березня.

Час роботи – з 17:00 до 22:00. На вході потрібно буде показати посвідчення дитини.