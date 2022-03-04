Відповідне звернення вона опублікувала у stories на своїй сторінці в Instagram.

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик звернулася до росіянок з приводу російського вторгнення до України. У ньому вона закликала жінок не відпускати своїх чоловіків та синів на війну проти України, оскільки на них тут чекає загибель, сказала вона.

Скільки йому (Путіну-ред.) ще потрібно трупів? Він вже програв. Заспокойте його, я вас прошу. Для початку я вас попрошу не випускати своїх чоловіків з дому, заховайте їх кудись. У нас повні поля, повні дороги трупів ваших солдатів. Росія не хоче їх приймати і Білорусь їх також не хоче приймати. Туди приїздять поїзди і залишають там трупи російських солдатів. Росія каже, що вона не має втрат. Люди, ваших солдатів гине стільки…..Рятуйте своїх дітей, я ще раз вас прошу.