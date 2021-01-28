Тисячі інвесторів-любителів зібралися на Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram та інших популярних платформах після успіху користувачів Reddit з акціями GameStop.

Про це повідомляє агентство Reuters, що вивчило спільноти інвесторів-новачків.

Як повідомлялося раніше, інвестори-любителі з платформи Reddit скоординували свої дії та кинули виклик великим інвесторам. В епіцентрі битви опинилася роздрібна мережа GameStop й інші компанії. В результаті акції GameStop досягли небачених висот.

Тепер те ж сталося й у соціальних мережах. Тисячі інвесторів-любителів також зібралися в Facebook, Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram, Discord, Clubhouse, Slack і на інших платформах. У спільнотах інвестори-новачки діляться порадами та обговорюють події на ринку акцій.

Наприклад, Stone Mound Meezy, менеджер репера 21 Savage, в середу, 27 січня, створив спільноту для обговорення того, як він заробив 40 тисяч доларів на акціях GameStop. Тепер там понад 1 тисячу учасників. Вони спонукали інших новачків у цій справі зайнятися інвестиціями в інших напрямах, наприклад, криптовалюту або компанію Nokia Oyj.

Meezy дослухався до поради учасників спільноти та інвестував у Nokia. Пізніше він поділився радістю з приводу отриманого прибутку: “Якщо я зароблю 100 тисяч доларів через це дурного спільноти… Ох дідько”.

В іншому чаті в соцмережі Clubhouse венчурний капіталіст Марк Монро закликав 2500 членів триматися якомога далі від “акцій-мемів”, які, на його думку, можуть впасти до кінця тижня.

В Instagram 23-річний Альберт Сампоу, він же @kevin.trades, і його партнер Міхір Суктанкар безкоштовно публікує спостереження і думки про акції. У такий спосіб пара заохочує підписників приєднатися до їхньої спільноти Traders Circle X в месенджері Slack на 8 тисяч осіб. За приєднання вони беруть по 2 тисячі доларів. Там вони розповідають, коли варто купувати ту чи іншу акцію.

19-річний Суктанкар запевняє, що це не можна називати порадами, потім що ані він, ані його партнер — не професійні консультанти. Водночас він зазначає: “Безкоштовний контент, який ми випускаємо, цінується багатьма людьми в торговельній спільноті”.

У ситуації, яка склалася, обвал акцій компаній, на які націлилися новачки, може призвести до збитків для тисяч людей. Відсутність професійних навичок вже дається в знаки: вищезгаданий Meezy, наприклад, напередодні пропонував акції Nokia, а код надіслав для автомобільної компанії Nikola. Через це деякі посміялися, а інші могли інвестувати “не туди”.

Ідея використання соціальних мереж для координації дій інвесторів у соцмережах не нова. На початку 2000-х цим цілям служили Yahoo Finance і StockTwits.

Те, що відбувається зараз, вважають експерти, свідчить про зміну поколінь (нові інвестори комфортніше почуваються в Інтернеті), а також про високий рівень розвитку додатків на зразок Robinhood, орієнтованих на початківців.