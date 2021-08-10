Не реклама, а відео до Дня Незалежності: Alyona Alyona прокоментувала дрифт на Софіївській площі

Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.

Про це вона повідомила в Instagram Stories, інформують #Букви.

Виконавиця запевнила, що це не було знімання реклами, чи якогось її кліпу. За словами реперки, в Україну прилетів відомий дрифтер Конор Шанаган.

“Red Bull” хотів разом з ним зняти відео, як нам сказали, до Дня Незалежності. І вирішили приєднати декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів думок була я. І моя роль полягала в тому, щоб покататися на дрифт-машині”, – заявила Alyona Alyona.

За словами реперки, організатори знімань запевнили її, що отримали всі необхідні дозволи, а після закінчення дрифту на Софіївську площу приїдуть клінінгові машини задля усунення пошкоджень.

Щодо інших деталей виконавиця порадила звертатися безпосередньо до “Red Bull”.

Виправдання від Alyona Alyona підвезли. Альона Савраненко розповіла, що до організації цього дійства вона відношення не має, а її покликали, як "лідера думок" та сказали, що все законно.https://t.co/rBH5ALay08 pic.twitter.com/aPqVdbG13W — Букви (@Bykvu) August 10, 2021