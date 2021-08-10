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Не реклама, а відео до Дня Незалежності: Alyona Alyona прокоментувала дрифт на Софіївській площі

Українська реперка Alyona Alyona прокоментувала свою участь у скандальному дрифті на Софіївській площі у Києві. Виконавиця запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності.

Вівторок, 10 серпня 2021, 17:28

Про це вона повідомила в Instagram Stories, інформують #Букви.

Виконавиця запевнила, що це не було знімання реклами, чи якогось її кліпу. За словами реперки, в Україну прилетів відомий дрифтер Конор Шанаган.

“Red Bull” хотів разом з ним зняти відео, як нам сказали, до Дня Незалежності. І вирішили приєднати декілька лідерів думок. Одним із цих лідерів думок була я. І моя роль полягала в тому, щоб покататися на дрифт-машині”, – заявила Alyona Alyona.

За словами реперки, організатори знімань запевнили її, що отримали всі необхідні дозволи, а після закінчення дрифту на Софіївську площу приїдуть клінінгові машини задля усунення пошкоджень.

Щодо інших деталей виконавиця порадила звертатися безпосередньо до “Red Bull”.

  • У вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні знімання реклами з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.
  • Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.
Теги: Alyona Alyona, День Незалежності України, дрифт

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