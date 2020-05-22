У США розкритикували кандидата в президенти Джо Байдена. Політик заявив, що темношкірі виборці, які не вирішили, за кого голосувати, — "не чорні".

Про це повідомляє видання Vice.

У п’ятницю, 22 травня, Байден прийняв участь в програмі популярного темношкірого радіоведучого Ленарда Ларрі МакКелві (псевдонім Charlamagne Tha God).

Під час програми ексвіце-президент заявив, що Ленард — “не чорний”, якщо він до цих пір не вирішив, за кого йому голосувати: за Байдена або за Трампа.

“Послухайте, ви маєте побачитися з нами, коли приїдете в Нью-Йорк, віце-президент Байден. До листопада ще довго, у нас є багато запитань”, — сказав Charlamagne Tha God.

“У вас є багато запитань, але я кажу вам, якщо у вас є проблема із з’ясуванням того, чи ви зі мною, чи з Трампом, тоді ви не чорношкірий”, — відповів Байден.

На відео з 17:20 хвилин

Ця заява Байдена викликало бурхливу реакцію в Мережі. Багато користувачів поділилися повідомленнями про те, що ця репліка викликала у них огиду до кандидата в президенти. Був створений спеціальний хештег — #YouAintBlack ( “ти не чорний”).

Емоціями з цього приводу поділилися, зокрема, колишні члени президентської кампанії Берні Сандерса.

Колишня прессекретарка Сандерса Брианна Джой Грей зазначила, що значна частина темношкірих виборців у Вісконсині залишилася вдома в день виборів в 2016 році, коли Трамп переміг Хілларі Клінтон.

Вона застерегла, що після цієї заяви Байдена може спіткати така ж доля.

Ніна Тернер, ексспівголова кампанії Сандерса, привітала інтерв’ю як “приголомшливе”. Вона наголосила, що темношкірим виборцям варто “висунути вимоги до свого голосування”.

Консервативна оглядачка Кендіс Оуенс зазначила, що якби аналогічну репліку озвучив Трамп, його б активніше критикували в Мережі.

“Нагадування чорним людям: Якщо ви не робите ставку для заможних білих демократів,”ви не чорний”. Просто уявіть реакцію ЗМІ, якщо Дональд Трамп сказав би це чорношкірому, який задавав питання про його політику?”, — написала вона.