Російський бізнесмен та донедавна голова ради директорів "Альфа-банку", який працює і в Україні, поскаржився на санкції. За словами Петра Авена, через запроваджені обмеження він не знає, як зможе виживати.

Про це Петро Авен розповів в інтерв’ю британській газеті Financial Times.

Відомо, що Петро Авен з сім’єю проживає у Лондоні. Проте через запроваджені санкції вони зіштовхнулись з фінансовими проблемами.

Бізнесмен володіє дворівневою квартирою у районі Сент-Джеймс та будинком у передмісті. Однак всі права на володіння нерухомістю, як і банківські рахунки та інші активи були нещодавно заморожені.

“Чи можу я собі дозволити оплачувати прибиральницю або водія? Я сам не воджу автомобіль… Можливо, моя падчерка водитиме. Ми просто не розуміємо, як виживати”, – сказав Петро Авен.

За інформацією видання, російського бізнесмена можуть вислати за межі Великої Британії уже протягом 20 днів. Відомо, що Авен має латвійське та російське громадянства та американську візу. Проте сам бізнесмен воліє залишитись у Лондоні.

Він додав, що, покинувши Велику Британію, більше не зможе сюди повернутись.

“Моє життя змінилося за одну ніч. Наш бізнес повністю зруйнований. Все, що ми будували 30 років, зараз повністю зруйновано. І ми якось маємо розпочати нове життя”, – наголосив Авен.

У зв’язку із санкціями Петру Авену довелось вийти зі складу ради директорів “Альфа-банку” та зі складу ради директорів благодійної організації “Genesis Philanthropy Group”

Петро Авен разом з іншим російським олігархом Михайлом Фрідманом, який також опинився під санкціями, оголосили про намір оскаржити їх. На думку бізнесменів, запроваджені проти них обмеження необґрунтовані.

Авен також заперечує те, що він має тісні зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним, проте не приховує, що для того, аби вести бізнес у РФ, потрібно контактувати з президентом.