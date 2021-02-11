Про це він розповів сьогодні на брифінгу за підсумками з’їзду “СН”, повідомляє кореспондент #Букв.

Вірастюк уточнив, що зустрічався із Зеленським з цього приводу.

“У цьому немає ніякого секрету. Я вам можу чітко сказати і не буду брехати: це була пропозиція від президента України. Я, зрозуміло, зустрівся (із Зеленським, – ред.). Коли є до мене пропозиція, я завжди говорю: я настільки вдячний слухач, що можу прийти і послухати. Звісно, я прийшов і послухав, у нас був діалог. У мене були певні пункти. Я розповів про своє бачення проблеми, саме тієї проблеми, яку я доніс на самому початку (про створення реабілітаційних центрів для ветеранів, – ред.). Я побачив, що є відгук, і пішов приймати рішення. Ось так було”, – зазначив Вірастюк.

За його словами, пропозиція надійшла від Зеленського “протягом останнього тижня”.

Відповідаючи на запитання журналістів, що він думає з приводу свого опонента на окрузі – кандидата в народні депутати від партії “Європейська Солідарність” Марусі Звіробій, Вірастюк сказав: “Я не думаю про Марусю Звіробій”.

Також він додав, що “не тримав руку на пульсі” і не знає про ситуацію щодо “погроз Звіробій” на адресу президента Зеленського.

“Що стосується популярності Марусі Звіробій у регіоні та в окрузі – я буквально нещодавно перебував у мами в гостях… Я бачив реакцію. Я не знаю, чи то реакція людей, чи то реакція опонентів, але всі білборди, які я бачив (йдеться про білборди Марусі Звіробій, – ред.), були заляпані фарбою”, – заявив Вірастюк.