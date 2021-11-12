Народному депутатові Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

Про це повідомили сам депутат на брифінгу та пресслужба Державного бюро розслідувань.

11 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату Гео Леросу через те, що він показав президенту Володимиру Зеленському середній палець. Вже наступного дня ДБР оголосило депутату про нову підозру — за невиконання рішення суду, що набрало законної сили. Її вручили за дорученням виконувача обов’язків генерального прокурора.

Йдеться про інцидент із “плівками Єрмака”. В березні 2020 року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос тоді звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.

Правоохоронці наголошують, що 11 серпня поточного року Київський апеляційний суд визнав поширену нардепом інформацію недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію. Він мав її спростувати і не зробив цього.

“Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним. Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості”, — йдеться у заяві ДБР.

Бюро також переконує, що нардепу повідомляли про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення.

“Кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі”, — зазначили правоохоронці.

Що каже Лерос?

У п’ятницю вдень, 12 листопада, Лерос прийшов до ДБР на допит у справі щодо середнього пальця, показаного президентові.

На брифінгу перед допитом Лерос також сказав, що виконавча служба не перевіряла, чи був факт спростування інформації щодо Єрмака.

“Нібито я не виконав рішення суду. Але мене, знаєте, ніхто не допитав, чи я виконав його. Вони свідомо мене вважають винним, відкрили кримінальне провадження і скеровують до суду. Ніхто навіть не попрацював над тим, аби мене викликати, перевірити, чи я виконав це рішення. І заявляю: так, я його виконав“, — сказав він. “Тому те, що зараз відбувається, ще один виток узурпації влади Зеленського, як він розправляється з політичними опонентами”, — додав Лерос.

На своїй сторінці у Facebook депутат також наголосив, що подав апеляцію на рішення суду щодо спростування, і розгляд ще триває.

“Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака! Верховний Суд відкрив касаційне провадження за моєю скаргою на рішення апеляційного суду по Єрмаку. Більш того, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду!” — написав він.

Він також в дописі заявляє про наявність певної домовленості і те, що ця справа — “розправа” з боку влади.

“Взагалі, яким чином слідчий орган вручив клопотання о 14:22, знав, що о 17:00 буде суд про обрання мені запобіжного заходу? Все вже домовлено! Це розправа Зеленського, але я готовий до будь-якого сценарію!” — заявив нардеп.

Окрім підозри, Леросу вручили клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного браслета. Розгляд клопотання прокурорів відбуватиметься в Печерському суді Києва о 17:00.

“Плівки Єрмака”

30 березня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.

Тоді ж Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.

Більшість українців з тих, які знали про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважали, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування. Цього не сталося.

Андрій Єрмак просив генпрокурорку Ірину Венедіктову “об’єктивно та не затягуючи” розібратися в справі.

Вже у квітні 2020 року кримінальне провадження щодо “плівок Єрмака” перекваліфікували на шахрайство, Денис Єрмак звідтоді вважається потерпілою стороною.