Україна і Російська Федерація у Відні (Австрія) почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, оприлюднивши відповідне фото.

Він, зокрема, навів діалог із заступником міністра юстиції Іван Ліщиною наступного змісту:

Іван Ліщина: Ну і навіщо ми це підписуємо, одна вже підписала колись (натяк на Юлію Тимошенко, яка підписала газові угоди з РФ). Денис Малюська: Не бійся, ми зробимо платні камери підвищеного комфорту. Іван Ліщина: Так у нас грошей немає, і так за свій рахунок прилетіли.

Малюська уточнив, що “всі події та діалоги можуть бути вигаданими”, а “процес підписання ще не закінчений”.

Раніше глава правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв відзначав, що в газових переговорах з Росією є прогрес, але поки що немає узгоджених текстів угод.

В рамках переговорів обговорюються наступні документи:

1. Міжоператорська угода між “Оператором ГТС України” (ОГТСУ) і “Газпромом”. Це документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.

2. Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Йдеться про умови прокачування газу по українській ГТС на певний обсяг протягом наступних 5 років.

3. Мирова угода, якою “Нафтогаз” і “Газпром” визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.