Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, оприлюднивши відповідне фото.
Він, зокрема, навів діалог із заступником міністра юстиції Іван Ліщиною наступного змісту:
Іван Ліщина: Ну і навіщо ми це підписуємо, одна вже підписала колись (натяк на Юлію Тимошенко, яка підписала газові угоди з РФ).
Денис Малюська: Не бійся, ми зробимо платні камери підвищеного комфорту.
Іван Ліщина: Так у нас грошей немає, і так за свій рахунок прилетіли.
Малюська уточнив, що “всі події та діалоги можуть бути вигаданими”, а “процес підписання ще не закінчений”.
Раніше глава правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв відзначав, що в газових переговорах з Росією є прогрес, але поки що немає узгоджених текстів угод.
В рамках переговорів обговорюються наступні документи:
1. Міжоператорська угода між “Оператором ГТС України” (ОГТСУ) і “Газпромом”. Це документ, що визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж.
2. Договір про організацію транзиту між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Йдеться про умови прокачування газу по українській ГТС на певний обсяг протягом наступних 5 років.
3. Мирова угода, якою “Нафтогаз” і “Газпром” визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року.
- 20 грудня в Мінську Україна і Росія досягли остаточної домовленості щодо транзиту російського газу. Був підписаний міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, і підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 рік – 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. – по 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.
- Виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко заявив, що в підписаному між НАК “Нафтогаз” і “Газпромом” протоколі немає ніяких домовленостей про прямі поставки російського газу.