Про це йшла мова в інтерв’ю Трампа телеканалу CNBC.

На запитання журналіста про те, що Трамп думає про главу компанії “Фейсбук” Марка Цукерберга, американський лідер спершу похвалив його досягнення.

“Я б вважав за краще, щоб він просто зробив все, що він збирається робити. Ви знаєте, він зробив, він зробив пекельну роботу! Коли ви думаєте про це… Він збирається робити те, що повинен робити”, — сказав він.

Після Трамп відреагував на чутки про те, що Цукерберг може приєднатися до президентських перегонах.

“Я чув, він збирається балотуватися на пост президента. Це не було б занадто страшно, я не думаю”, — додав він.

Також Трамп наголосив, що у Цукерберга за спиною є “цей монстр”.

На відео з 16 хвилини

Як зазначає видання The Hill, Цукерберга неодноразово називали потенційного кандидатом в президенти, але керівник Facebook ніколи публічно не коментував повідомлення про це.

У той же час видання Business Insider нагадує про неоднозначну поведінку глави Facebook в 2017 році. Тоді Цукерберг відправився в поїздку по США, яка виглядала дуже схожою на радісне турне перед оголошенням про намір балотуватися в президенти.

Водночас Цукерберг неодноразово заперечував наміри балотуватися на державні посади.

“Деякі з вас запитували, чи означає це, що я балотуюся на державну посаду. Я — ні”, — коментував він.