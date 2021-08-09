Аргентинський футболіст Ліонель Мессі емоційно попрощався із клубом "Барселона". Він почав плакати ще до того, як заговорив.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.

Мессі грав за “Барселону” протягом 21 року. Під час прощальної промови на стадіоні “Камп Ноу” він намагався контролювати емоції, але сильно плакав.

“Не знаю, чи зможу я говорити… Моє життя повністю зміниться. Це буде важка зміна для мене і моєї родини. Але ми повинні прийняти це і рухатися далі. Це дуже важко для мене після стількох років, після того, як я провів тут все життя. Я не був до цього готовий”, – заявив аргентинець.

Футболіст зазначив, що минулого року усе ж залишився з “Барселоною” й пішов на компроміс. Тоді його зарплатня зменшилася на 50%. Однак цьогоріч Мессі був здивований, почувши, що не зможе залишитися через борг клубу та фінансові правила іспанської ліги.

“В останні кілька днів я думав про те, що скажу сьогодні, але, чесно кажучи, нічого не міг придумати. Мене переклинило, як і зараз. Я був переконаний, що ми залишимося з клубом, який є нашим домом”, – сказав Мессі.

Під час емоційної промови на стадіоні була сім’я Мессі, а також деякі його друзі по команді були. Вони підтримували футболіста аплодисментами.

За даними агентства, Мессі уникав конкретики щодо свого майбутнього. При цьому він не став приховувати, що отримав пропозиції від кількох клубів.

Зокрема, Мессі визнав, що контракти з французьким футбольним клубом “Парі Сен-Жермен” (ПСЖ) є “можливим”.

“На цей час я не маю угоди ні з одним клубом”, – сказав він.

Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем “Барселони”. Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом – аргентинець став вільним агентом.

У статусі “вільного агента” Мессі має право підписати контракт з будь-яким клубом світу.

Мессі грав за каталонський клуб “Барселона” з 2003 року. За цей час він десять разів був чемпіоном Іспанії, отримав сім Кубків та вісім Суперкубків країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів і по три рази – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Зараз Мессі грає за збірну Аргентини в рамках Кубку Америки.

Нагадаємо, що 33-річний аргентинський форвард Ліонель Мессі забив свій 644 гол за футбольний клуб “Барселона”, побивши рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м’ячів за один клуб, який тримався понад 40 років.