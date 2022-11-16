«Не сумніваюся у тому, що це була не наша ракета»: Зеленський про вибух у Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що ракета, яка впала в польському селі Пшеводув – не українська.

Про це він сказав журналістам в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Я навіть не сумніваюсь в доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар. В мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.

А також додав, що він усю ніч розмовляв з іноземними лідерами й за підсумками цих розмов, його позиція полягає в тому, що Україну необхідно допустити до розслідування щодо влучення ракети в польське село Пшеводув.

“У мене дуже проста позиція: а можна допустити Україну на місце? Це справедливо? Чесно, я вважаю, що ми маємо на це право. Поки слідство не закінчилось, а можна не казати остаточні висновки, якщо немає слідства? Мені здається це справедливо. В спільній слідчій групі ми маємо право? Говорять, що це ми, хтось там говорить. Ми маємо право бути? Напевно, згідно з будь-якими нормами і дипломатіями, тим більше, що ми всі партнери, ми всі партнери не з Росією, хочу всім нагадати. Отримати факти наявності якихось доказів від партнерів, ми маємо право?”, — наголосив президент України.

Крім того, він зауважив, що українська сторона хоче побачити уламки ракети знайдені на місці трагедії в Польщі та отримати дані.

“З 25 ударів по часу співпадає лише один удар на нашій території. Діаметр 20 метрів, глибина — 5 метрів. Це може бути уламок?! Я вважаю, що це російська ракета на основі доповідей”, — підсумував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.

Водночас ЗМІ, посилаючись на джерела у НАТО, повідомляють, що президент США Джо Байден вважає причиною вибуху у Польщі – ракету української протиповітряної оборони. Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній частині Польщі був спричинений українською ракетою ППО.

Вибух, унаслідок якого загинуло двоє людей, викликав глобальну тривогу щодо того, що український конфлікт може перекинутися на сусідні країни.

Україна звинуватила в інциденті Росію. Водночас Росія заперечує, що її ракети вдарили по Польщі. Байден сказав журналістам в Індонезії, що ракета навряд чи була випущена з Росії.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.