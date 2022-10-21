Нещодавно команда "Біовіт" отримала почесну нагороду “Кращий інтернет-магазин вітамінів та товарів для здоров'я” за версією премії Вибір Країни 2022. Це велика честь для нас, та водночас — це велика відповідальність. Ми більш як 15 років йшли до цієї нагороди, постійно вдосконалюючись для наших любих клієнтів.

Компанія “Біовіт” завжди ставила перед собою ціль – вивести роботу магазину на якісно новий рівень. Ми обрали правильний шлях, а саме:

підготували команду професіоналів, які постійно вдосконалюють свій рівень;

ввели у роботу інноваційні технології e-commerce;

обмінювалися досвідом з міжнародними компаніями;

організували професійні консультації кваліфікованих провізорів-фармацевтів та ін.

Завдяки цьому інтернет-магазин “Біовіт” був оцінений на найвищому рівні. Нагорода “Вибір Країни 2022” стала для нас великим досягненням та поштовхом для подальшого розвитку та вдосконалення. І перше, що ми вирішили зробити після отримання цієї премії — відмовитися від будь-яких святкувань.

Наразі найголовнішим для кожного з нас є максимальна підтримка нашої армії, наших відважних воїнів. Щодня ми спостерігаємо у новинах та пресрелізах як звичайні люди, зокрема навіть діти та пенсіонери, переказують свої заощадження на потреби Збройних сил України. Невже бізнес може залишитися у стороні?

Компанія “Біовіт” з перших тижнів війни активно підтримує українську армію. Ми вже давно започаткували традицію — переказувати певний відсоток з кожного замовлення на ЗСУ. Ми беремо участь у закупівлі товарів воєнного та медичного призначення, допомагає лікарням, у яких проходять реабілітацію наші герої, проводимо адресну допомогу. Детальніше про наші звіти ви можете дізнатись тут.

Але отримання нагороди “Вибір Країни” дало своєрідний поштовх — робити ще більше. Тому зараз ми започатковуємо новий проєкт під назвою: “Не святкуємо, а купуємо!”. Всі кошти, які б ми могли витратити на святкування цієї події, що, безумовно, дуже важлива для нашої компанії, ми плануємо витратити виключно на допомогу фронту.

Інтернет-магазин “Біовіт” пропонує всім охочим приєднатися до цієї ініціативи шляхом купівлі корисних препаратів для вашого організму. Переглянути товари для здоров’я ви можете в нашому каталозі за цим посиланням.

Робіть замовлення з нашого каталогу, підтримуючи таким чином своє здоров’я та гарне самопочуття, а ми будемо й надалі перераховувати частину отриманих коштів на різноманітні потреби ЗСУ. Адже разом — ми сила! Об’єднуємо зусилля, наближаємо перемогу та турбуємося про наших хлопців! Все буде Україна!