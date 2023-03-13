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«Не там шукає ворога грузинська влада» – у МЗС прокоментували заяви прем’єра Грузії щодо українських політиків

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що за минулі кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв.

Понеділок, 13 березня 2023, 19:13
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Про це він поінформував у Facebook.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в неділю, 12 березня, закликав президента України Володимира Зеленського не втручатися в політичну ситуацію в Грузії після хвилі протестів, що пройшла минулого тижня в країні.

Він вкотре повторив наратив правлячої партії про те, що українські політики прагнуть втягнути Грузію у війну. За його словами, коли людина, країна якої перебуває у війні, знаходить час прокоментувати “деструктивну акцію, в якій беруть участь кілька тисяч осіб у ​​Грузії”, – то це, мовляв, “прямий доказ того, що ця людина залучена і хоче, щоб тут щось сталося”.

Виступили Кличко, Фейгін, якісь незрозумілі люди, Арахамія та якісь лузери, які сказали, що потрібні зміни та зміна уряду. Дивіться за своєю країною, ми стежитимемо за своєю”, – сказав Гарібашвілі.

Речник МЗС зауважив, що представники грузинської влади, майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.

Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада”, заявив Ніколенко.

Водночас у МЗС висловили переконання, що заяви грузинських політиків не зможуть похитнути міцні відносини дружби українського та грузинського народів, наголосивши, що “ми високо цінуємо підтримку грузинів в той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього”.

7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

Внаслідок цього розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Глава України Володимир Зеленський подякував протестувальникам, які вийшли на підтримку з українськими прапорами, сказавши, що це “знак поваги народу Грузії”, і побажав країні “демократичного успіху”.

Грузинський парламент 10 березня відхилив законопроєкт, який, за словами опонентів, був натхненний російським законом 2012 року, що широко використовувався для придушення інакомислення протягом останнього десятиліття і загрожував прагненню Грузії налагодити тісніші зв’язки з Європою.

Теги: висловлювання, Грузія, заява прем'єра Грузії, МЗС України, політика, протести у Грузії

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